Miks kardavad vanemad inimesed surma vähem kui noored?

Kuidas me teame, mis on surm, kui me ei tea veel sedagi, mis on elu?

Konfutsius, Vana-Hiina poliitik ja filosoof (551–479 eKr)

Enamik inimesi mõtleb igavikule ainult matustel, ja siiski on sageli tegemist pinnapealse, sentimentaalse mõtlemisega. Võib-olla sa leiad, et surmast mõelda on haiglane, kuid tegelikult on ebaterve elada surma eitades ja mitte mõelda sellele, mis on möödapääsmatu.

Surma eitus on normaalne stressiga toimetuleku mehhanism. Aga eitus võib seguneda ka aktiivse toimetulekuga. Keskmiselt võttes pole inimene 21. eluaastaks veel teise inimese surma näinud, kuigi samas on ta televiisorist näinud rohkem kui 13 000 surma. Milline paradoksaalne pilt eitusest, kahemõttelisusest ja lummusest seoses surmaga!

Surma olemus

Keegi meist ei oska ennustada, kuidas me surmale reageerime, olgu siis tegemist lähedase või võõra inimesega. Meie isiklik reaktsioon sõltub meie suhete olemusest ja surma põhjustest. Alles kolme viimase kümnendi jooksul on psühholoogid surma olemuse tähenduslikkust inimese psüühikale põhjalikumalt uurinud.

Tänapäeval on mõneti raskem kui varem valmistuda vanaduseks ja surmaks. Hoopis vähemal määral kui eelnevad põlvkonnad tavatseme paljut võtta saatusest antuna ja muutumatuna. Mitmed uurijad on väljendanud seisukohta, et läänelikul tehnoloogilisel, noortele orienteeritud ühiskonnal on veider komme surma eitada ja vältida, olles samal ajal imelikult hõivatud mõtetega surma üle.