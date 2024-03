Kaunilt kaetud laud häälestab toidu nautimisele

Piduliku laua katmine on rohkem kui lihtsalt nõude ja söögiriistade asetamine; see on terviklik kogemus, mis loob õhkkonna ja meeleolu, mis muudab iga söögiaja eriliseks ja meeldejäävaks.

Piduliku laua katmine on meeldiv ja oluline osa igast tähtsündmusest, olgu selleks siis perekondlik tähtpäeva tähistamine, pidulik õhtusöök või ametlik vastuvõtt.

Kaunilt ja isikupäraselt kaetud laud aitab õhtusöögi kordaminekule palju kaasa, sest:

Aitab kujundada sündmuse tunnet. Lauakate, valitud nõud, kaunistused ja salvrätid peaksid kujundama sündmuse ja eine atmosfääri – lõbus, ametlik, romantiline, kummardusega aastaaegadele.

Annab külalistele teada, et neid on oodatud ja nende pärast pingutatud. Parim viis anda märku, et külalised on teretulnud.

Mõjutab toiduelamust – see on ammutuntud tõde, et kaunilt kaetud laua ääres maitseb ka toit paremini ja sündmus kujuneb meeldejäävaks.

Aitab sündmust ellu viia sujuvalt ja ka peoperemehele-naisele nauditavalt – kui lauale on pandud kõik söögiriistad ja serveerimisvahendid läbimõeldult, siis on ka vastuvõtjal aega, et nautida koosolemist külalistega.

Mõelge läbi teema

Mõned näpunäited, mille võiks enne laua katmist läbi mõelda.

Stiil ja teema. Milline on sündmus – romantiline õhtusöök või sünnipäev. Kellele me seda teeme, millised on kutsutu lemmikvärvid, lilled, mis aastaajal me pidulikku einet korraldame, milline on koht ja millised vahendid on meil kasutada.

Nõude ja söögiriistade valik. Piduliku laua katmiseks otsime välja kvaliteetsed nõud ja söögiriistad, mis tavaliselt on igas peres kappidesse peidetud. Kindlasti on oluline nõud üle poleerida, et väikseimgi plekk näiteks noal ei rikuks laua üldmuljet. Sellisteks puhkudeks on igati sobilik otsida välja taldrikud ja tassid, mis meil perekonnareliikviatena kapis ootavad.

Klaasid ja pokaalid – igale pakutavale joogile oma klaas. Vesi peab olema alati laual, eelistatud on gaseerimata või äärmisel juhul nõrgalt gaseeritud vesi. Isegi juhul, kui me kavatseme pakkuda omatehtud morssi või mahla, siis vesi on alati jook, mis on laual igal söögikorral.

Jalata klaase kasutataksegi vee, mahla, karastus- ja segujookide serveerimisel. Pokaalid on veini, vahuveini ja ka vahuveiniga segujookide jaoks. Sama kehtib alkoholivabade segujookide kohta. Suvised värskendavad segujoogid võib serveerida lausa vahuveinipokaalidesse. Alati ei pea kohe poodi jooksma, kui tundub, et sobivaid joogiklaase pole – olge loomingulised ja loovad.