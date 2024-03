SÄDEINIMENE ⟩ Ka valge kittel on üks tore asi

Nii oli poeg Sulev esimesel eluaastal palju haige. „Väga raske aeg oli, ei taha kõike meenutadagi. Vaid ema süda oli see, mis pani mind nõudma, et mu haiglas kõrges palavikus olnud aastane laps saadetaks Tartusse, või ta sureb,” kõneleb ta ühest saatuslikumast olukorrast. Saadeti, kuid sealgi pidi ta emana anuma, et lapselt võetaks vereproov, mille ta ise viis mikrobioloogialaborisse. Salaja, ja ise maksis selle eest. „Kui sain sealt vastuse, et viirus on veres, imestas isegi sealne professor, et kuidas ma verevõtmise peale tulin. Vastasin, et esiteks olen arst ja teiseks olen ema.” Ema süda juhendas teda hiljemgi poega ravima parimal võimalikul viisil.

Nii saab ta nüüd tõdeda, et mõlemad pojad on elujõulised täismehed. Sulev on teinud teda ka kahekordseks vanaemaks. Oma nõuandeid ta neile peale ei sunni, kuid annab abi alati, kui nad soovivad.