TERVIS ⟩ Näita endale keelt

Foto: Fotokaamera Canon EOS 60D on AS Uhinenud Ajalehed Marko Saarm

Meliva Sõpruse hambakliiniku hambaarst Hedvig Alasi tõdeb, et keele pinnal on väga suur hulk mikroobe, mis võivad põhjustada halba hingeõhku ning mõjutada ka hammaste ja igemete tervist. Just see on põhjus, miks koos hambapesuga tuleks ka keel ära puhastada.