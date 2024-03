Rummu – uskumatud vaated ja vastakad tunded

Rummu kui võimas maiuspala





Heilis ise peab oma lemmiktegevuseks mäe otsa ronimist, seal võiks ta istuda tunde järjest ning nautida vaadet. „Kuid siiski pean tõdema, et vangla suur fänn ma ei ole. Pigem hoian nendest ruumidest eemale. Need tekitavad sisimas siiani veidi kõhedust, kuid sellega harjub lõpuks ära,” arvab ta. Tema sõnul leiavad külastajadki, et kui nad lõpuks vanglamüüride juurest karjäärialale jõuavad, tundub neile, nagu nad oleksid Eestist lahkunud – nii maagiline on seal.







„Rummu karjäär on parim näide inimtegevusega rikutud maa parandamisest, kus nüüdisaegse tegevuse juures on säilitatud tollase vangla võnget,” kirjeldab Eesti üht põnevamat avastuskeskust Kadri Kauksi, Lääne-Harju valla kommunikatsioonijuht.



Eriline on Rummu kant ka seetõttu, et seda pole püütud kunstlikult muuta, vaid endise vangla territooriumit on kasutatud oskuslikult ära ning nii on saanud kunagisest kinnisest ja valvatud alast populaarne sihtkoht nii kohalikele kui ka välismaalastele. Rummu on ka üks enim välismaalaste instagrammitud paiku Eestis ehk sellest on Instagrammi kui sotsiaalvõrgustikust fotopanka üles laaditud Eesti kohtadest kõige enam pilte. Kadri Kauksi on vastu võtnud ka karjääri sportlikud väljakutsed ja Seiklushundi Vägilaste jooksul osalenud. Ta lisab: „Kõik need mäed, mida ületada tuli, okastraadid, mille vahelt läbi pugema pidi, ning karastav karjäärijärv vahepeal – erakordselt äge rada.”









Haruldaselt põnev sukeldumiskoht









Kui 1990. aastatel seiskusid karjääri pumbad ja põhjavee tase hakkas tõusma, uppus karjääri lääneosa. „Tekkis” laguun, kust ei jõutud ära toimetada isegi suurt kaevandusekskavaatorit. Nii on seal sukelduda põnev, ütleb Eesti sukeldujate klubi instruktor Terje Meos.



Vesi on seal erakordselt läbipaistev, Eesti üks parema nähtavusega kohti, teab ta. Kaevandusest on vee alla jäänud tükid, kunagine vangide töömaa. Seal on vee alla jäänud majad, metsad ja masinad, see on ainulaadne koht maailmas, kus kord elus peaks igaüks korra sukeldumas käima. Terje Meos lohutab samas: „Neid, kes vee all kohe ise ujuma hakkavad, on sajast üks. Aga igaüks, kes tahab, õpib hõljuma.