Kai Realo sõnul nõuab tippjuhiks kasvamine teatud kompromissi. Liider tahab reeglina olla kõige targem. “Aga kui sa tahad juhiks saada, siis mõistad, et saavutad põhiosa oma edust teiste inimeste kaudu, ja lõpuks leiad, et sinu ümber on inimesed, kes on sinust palju säravamad persoonid,” leiab ta.

Foto: Tairo Lutter