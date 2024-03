Pidulik laud ning “väike ja tähelepandamatu tegelane”

Saatus on mänginud perearst Ellen Lõhmuse elus suurt rolli. Saatuse tahtel sai õpetajaametist unistanud neiust meditsioonikooli õpilane, saatuse keerdkäigud suunasid teda eluarmastuseni ning hoidsid elus ka kõige raskematel hetkedel. Märtsikuu sädeinimene, Türi perearst, kahe vahva muusikaalse poja ema Ellen Lõhmus räägib muigel suul, et õpetada oskab ta paremini kui ise seda kõike jälgida. "Söömist jälgin ja peale kella 18 midagi suhu ei pista, joon vett pigem. Ka portsjonid on väiksemad, kuid magusaga patustan. Seda ei suuda väga piirata," tunnistab ta. "Aasta ringi võtan D-vitamiini, sest päikest on meil ka suviti vähe ja vähemalt kaks korda aastas kontrollin verenäitajaid. Veri näitab meie sisemise ilu kõik ära," teab ta. Vereproove soovitab ta teha vähemalt kord aastas kõigil ja alates 60. eluaastast peab seda lausa kohustuslikuks. Muusikust poeg Sven Lõhmus lisab, et ema on olemuselt positiivne inimene, oma optimismiga on ta ka meid vennaga palju toetanud. “Ka huumorimeel on tema puhul hästi oluline, see on elus edasiviiv jõud. Ema on terve oma arstikarjääri jooksul pühendunud tööle ja minu arvates on ta ka oma eriala fanaatik, kes tööst vabal ajalgi loeb erialast kirjandust ja tunneb huvi meditsiiniliste saavutuste vastu.”