Lasnamäe eakaid ootavad tasuta filmiseansid

„Eakate kinohommikud on Lasnamäel vägagi populaarsed. Ka sel kevadel pakume meie linnaosa eakatele huvitavaid kinoelamusi. Sellel hooajal oleme keskendunud armastusele ja draamale, seetõttu on kavas rohkelt Prantsusmaa päritoluga filme. Enamus filme on küll prantsuse keeles, kuid ei tasu muretseda, sest igal filmil on subtiitrid eesti ja vene keeltes,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.