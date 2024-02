REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Puise nina on paik, kust kaugemale ei saa ja tagasi ei taha

Meri aina üllatab

Taavi Suitsberg, kolmkümmend aastat Puise kalur, parandab mõrda ehk lõkspüünist. „Kui kevadpüük läbi saab, parandatakse mõrrad ära, sügisel pannakse uuesti sisse.” See on pidev protsess. „Ühtegi ühesugust päeva ei ole, meri alati üllatab hea või halvaga, see pole kontoritöötaja argipäev,” lausub Taavi. Kalurielu kohta lisab ta, et tuleb aina rohkem piiranguid. „Kuna meil on looduskaitseala, siis siinsed kalurid justkui segaksid lindude rännet. Aga kalapüük on siin aastasadu peredele leiva lauale toonud. Ka kalureid võiks kuulata, mida nemad näevad ja kogevad.”

Kalasuitsetamisahi. Foto: Thea Karin

Puise ninalt paistavad laiud, ühe laiu peal elavad kajakad. See on Kakrarahu. See on väike saar Puise ninast kilomeetri jagu läänes, asub Puise küla territooriumil. Saarekese pindala on 2,2 hektarit ja rannajoon 1,7 kilomeetrit. Sõltuvalt vee­tasemest võib Kakrarahu asemel olla mitu saart, väiksem lõunapoolne on Väike Kakra­rahu.