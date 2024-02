Presidendilt teenetemärgi pälvinud dr Rutti Soomets: olen liigutatud

Dr Soomets räägib intervjuus sellest, milllised tunded teda uudist kuuldes valdasid ja meenutab oma tööteekonda üldkirurgia vanemarsti ametikohani.

Kui kaua te olete Ida-Viru Keskhaiglas töötanud?

Tulin Ida-Viru Keskhaiglasse tööle 1973. aastal ja minu tööstaaž siin on veerenud natuke üle 50 aasta ajatempli.

Milline oli teie teekond üldkirurgia vanemarsti ametikohani?

Pikk ikka! (naerab) Muidugi ei olnud see kerge. Samas mõtlen, mis on elus üldse kerge? Ja kui on kerge, siis ei ole paarikümne aasta pärast vist eriti midagi meelde tuletada ja reflekteerida. Teekond oli nagu spiraal – alt üles ja ülevalt alla. Umbes nii nagu aktsiaturud tavaliselt liiguvad. Oluline on muidugi see, et mõõnad asenduvad alati tõusudega.

Haigla on mitmekümne aastaga oluliselt muutunud. Mis on teie arvates kõige rohkem muutunud?

Muutusi on tõesti olnud palju. Aeg ei seisa paigal. Kõik areneb ja kõik arenevad, ja üsna tempokalt. Haigla hooned on kaasaegseks ehitatud, meditsiiniseadmed on uuendatud, mõned asjad on automatiseeritud. Usun, et need muutused jätkuvad.