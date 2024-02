Külmal ajal vajame sooja sööki

Oleme harjunud, et talvine menüü on energia-, rasva- ja valgurikkam. Ei soovitata liialdada loomsete rasvadega. Eelistada tuleks n-ö tervislikke rasvu, mis sisaldavad palju mono- ja polüküllastumata rasvhappeid. Need aitavad kehal võidelda külma, haiguste ja halva tuju vastu ning hoida meie energiataseme stabiilse. Neid leidub kalades, pähklites, seemnetes ja avokaados. Valgud aga aitavad hoida lihased tugevad ja terved.