Aastatega hammaste tundlikkus suureneb

Vale söök rikub hambaid

Kauem elanud inimestel on hambaarsti hinnangul hammaste tundlikkus tingitud enamasti nii kaariesest, igemeprobleemidest, aga ka hammaste arvu vähenemisest. „Vanematel inimestel on suurem soodumus kaariese tekkele sülje koostise muutuse ja süljevoolu vähenemise tõttu,” räägib Eva-Su­sanna Huntsaar. Seoses sülje hulga vähenemisega vähenevad ka selle kaitsvad omadused, et neutraliseerida pH-d. Ta tõdeb, et vananedes halveneb motoorika, mistõttu on hammaste eest hoolitseda raskem ning neid ei õnnestu enam väga efektiivselt puhastada. See omakorda on aga kaariese tekkele hea pinnas.