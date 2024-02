Jõgeva – kuuekorruselise kiriku ja külmasambaga loojate linn

Uues kirikus on ka kontserdisaal ja välisteks kontsertideks amfiteatri kaarega pingid. Kohalike seas on palju kõneainet pakkunud kiriku ülimoodne, suurte avarate akendega arhitektuur, mille kohta õpetaja Georg Glaase ütleb, et klaasfassaad on kindlasti sümpaatne, aga talle on ikka veel südamelähedased keskaegsed kirikud.