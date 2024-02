Kaks riikliku teenetemärki tuli Nõmme kogukonna alustaladele

„Ma olen siiralt tänulik, et president on meile nii olulisi nõmmelasi märganud ja tunnustanud,“ avaldas linnaosavanem Karmo Kuri suurt heameelt mõlema teenetemärgi saaja üle. „Suuresti tänu Heinar Jahu väsimatule tööle on Nõmme Eesti kabepealinn. Viimased aastakümned on Heinar Jahu treeninud Nõmme noori, kes on saavutanud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel väga kõrgeid kohti,“ rääkis Kuri Heinar Jahu olulisusest Nõmmele. „2022. aastal pälvis ta ka tehtud töö eest riikliku haridustöötaja elutööpreemia,“ lisas Kuri.

Heinar Jahu on Nõmme Kabeklubi üks asutajatest. Tema õpilased on medaleid ja kuulsust kogunud üle maailma, neist tuntuim maailmameister Priit Lokotar. Möödunud aasta suvel oma 90. juubelit tähistanud Heinar Jahu töötab siiani treenerina kolmes lasteasutuses. Lisaks tegutseb ta aktiivselt kabekohtunikuna ja osaleb rahvusvaheliste turniiride korraldamises. Ta on koostanud ja kirjutanud kabeõpikuid (Kabe võistlusmäärused (1965), Üks, kaks ja kabesse (1969), Kabekombinatsioone (1972) ja rajanud Kabemuuseumi (2018).

Leho Lõhmus Nõmme linnaõiguste 96. aastapäeva kontsertaktusel. Foto: Endel Apsalon

Nõmme on alati oma ajalugu ja eripärast kujunemislugu aus hoidnud. „Nõmme ajaloo kogumine, talletamine, Nõmme teemalised raamatud, artiklid, loengud, Nõmme Heakorra Seltsi taasasutamine laulva revolutsiooni ajal, Nõmme muuseumi kogud ja lugematu arv ekskursioone Nõmmel on vaid osa Leho Lõhmuse panusest. Ta on teinud etnograafitööd käies põliste nõmmelaste kodudes nende mälestusi talletamas ja seeläbi olemasolevat ajaloomaterjali täiendades,“ kirjeldas linnaosavanem Leho Lõhmuse panust kogukonda.

Lisaks arvukatele raamatutele ja aktiivsele kogukonna ajaloo säilitamisele on ajaloolane Leho Lõhmuse ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi asutajaliige, Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi ja Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu liige, Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna taastajaliige, Eesti Sõjaajaloo Komisjoni juhatuse liige ja Nõmme Koduloohuviliste Koja liige.

Iseseisvuspäeva eel annab Eesti Vabariik oma kõrgeima tänu ehk riigi teenetemärgi inimestele, kelle igapäevane tegevus on andnud märkimisväärse panuse meie riigi arengusse ja kujunemisse. Riigi teenetemärgid on seekord tunnustus 151 inimese pühendumuse eest kutsetööle või kogukonnale. Neid kõiki liidab üks - ustavus põhimõtetele, mille järgi toetub Eesti demokraatiale, õiglusele, tarkusele, järjekindlusele, headusele, ettevõtlikkusele, mõistmisele.

Vabariigi President annab riiklikud teenetemärgid üle 21. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis ning seda näeb Eesti Rahvusringhäälingu tele-eetris 24. veebruaril.