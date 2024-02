Külmaaja toidud ja tundlikud hambad

"Meie tänapäevast elutempot võiks võrrelda Maurice Raveli "Boleroga". Kogenematu dirigendi käe all kipub esitus muudkui kiirenema, professionaal oskab tempo hoida aga kontrolli all. Elukogemus on siin asendamatu. Minu meelest on just vanavanematel oskus olla meie ajas targemad, aga tuge vajavad kõik. Igaüks saab midagi teha. Mängin oma Vikerraadio laupäevastes saadeteski rohkem rahulikku muusikat," ütleb saatejuht ja nüüdseks juba mitme populaarse jutukogumiku autor Märt Treier.

"Tolm on mustus, millel võib olla meie tervisele otsene mõju. Peale tolmuallergia on sellel otsene mõju ka täiesti tervete inimeste tervisele, kuna tolmustes ruumides võib olla koos tolmuga ühendeid, millega organismil raske toime tulla," hoiatab ajakirja veebruarinumbris puhastusekspert Helge Alt. Ta toob mitu argumenti, miks tuleb tolmuga talvel just eriti aktiivselt võidelda. Viimastel kuudel on ka Eestis hakanud suuri probleeme tekitama voodilutikas. Kuidas neist lahti saada? Milline on lihtne harjumus, mis hõlbustab küürimist? Kuidas puhastada väga räpast vannituba? 60+ veenruarikuu ajakirjas on ära toodud puhastusainete ABC, rida moodsaid puhastustarvikuid ja mikrokiudlappe ning veetemperatuurid koristamisel, mis kõik hõlbustavad kodu koristamist.