Sajandi jagu tarkust: Meriväljal tähistati erilisi sünnipäevi

Laine-Marianne, kes sai 100-aastaseks, sõnas samuti, et pika ea saladus on edasi tungimise vaim — ise tegutsemine ja edasi pressimine ning tema meelest on oluline, et peab kuhugi jõudma!

Hilja, kellel täitub 25. jaanuaril 102 eluaastat, sõnas, et tunneb end väga hästi ning, kui valusid ei ole, siis mõnikord lausa kümneaastasena, näiteks kui tütar külla tuleb. Ja et sellisel puhul võiks isegi vallatust veel teha. Pika ea kohta sõnas, et tema saladus on, et tuleb töökohalt õigel ajal koju jääda — just kellaajaliste, teiste poolt ette nähtud kohustuste puudumine on oluline.