REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Vormsi – omanäolise loodusega ja inimese loodud viperustega väikesaar

Vormsil vuravad maanteemuhud

Muhuklubi president Imre Nõmmik ütleb, et need on hea tuju autod, eriti auklikel kruusateedel, mida mööda sõitmiseks see masin hästi sobib. „Paremini kui linnamaastur, igal juhul,” leiab ta. Saarel ringi vurades tegid maanteemuhud nii mõnelgi tuju heaks. Imre ise meenutab sapakate värvika rivi ees seistes, et need on olnud osalised isegi filmides, nagu „Georg” ja „Pank”. Jutuks tuli seegi, kui kaua tal tuli oodata, et lõpuks kauaigatsetud esimene maanteemuhk kätte saada. See sai restaureeritud. Auto teenis teda uhkelt pikki aastaid.