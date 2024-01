Lasnamäel saab osaleda küberhügieeni koolitusel

„Katsetasime koolitusprogrammi möödunud sügisel. Tagasiside ning huvi loengute vastu oli niivõrd suur, et otsustasime, viies sisse mõningad muudatused, jätkata nende läbiviimisega. Programm on mõeldud kõigile huvilistele, kes tunnevad, et vajavad lisainfot nii nutiseadmete kui ka kelmuste kohta, et olla rohkem valmis võimalikeks petuskeemideks ja osata neile reageerida,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.