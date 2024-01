Hingelinnu tiivul. Näitleja ja lavastaja Mait Joorits

Ta lausub, et nagu on kirjutatud luuletuses, hingelind laulab ju kogu aeg, aga meie peas on nii suur lärm, et me ei kuule teda. „Kui see lärm peas välja lülitada või vaiksemaks keerata, tuleb hingelinnu laul kuuldavale. Mul on hea meel, et olen suutnud elada nii, et lärm peas on üsna vait jäänud ja hingelind saab laulda mu sees.”