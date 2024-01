Tõnu Pekk: pensioniiga on nagu aastavahetus – märk kalendris, mis ei tähenda midagi

Kuidas erineb vanuses 50+ investeerimine nooremas eas investeerimisest?

Sain ise just 50 ja kuigi mul on pensionieani veel minna, on nüüd selge, et ühel päeval see pensioniiga ikka tuleb ja viimane aeg on sellele mõtlema hakata.

Kas pensioniea piir peaks siiski jääma?

Pensioniiga on nagu aastavahetus, lihtsalt üks kokkuleppeline märk kalendris, mis otseselt ei tähenda midagi. Aga samas on ju hea, et aastavahetus on olemas – muidu ei saaks paljud plaanid kunagi teoks. Kui lubasid ikka sel aastal teha, siis teed hiljemalt detsembris ära.

Pensioniiga on sarnane märk kalendris. Tõenäoliselt tahad sa, et ühel päeval enam ei peaks raha pärast iga päev tööl käima. Kas sinuga juhtub see päriselt 63-, 67- või hoopis 75-aastasena, ei tea. Aga selge on see, et mida vanemaks saad, seda lähemale see päev tuleb.

Selleks et see võimalik oleks, peaks juba praegu ettevalmistusi tegema. Mina soovitan teha esimese asjana finantsplaani. Mitte eelarve järgmiseks kuuks, vaid finantsplaani – kuidas ma praeguste teadmiste põhjal oma eluga hakkama saan siis, kui tööl enam käia ei taha või ei saa.

Ja selle plaani tegemiseks peab ju kuhugi joone tõmbama ja miks mitte kasutada riiklikku pensioniiga.