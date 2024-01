Dieet – kuidas me sööme, mitte kuidas me nälgime

Eesti keeles on definitsioon, et dieet on teatud piirangutega, ettekirjutatud toitumiskord või -viis, mille eesmärk on parandada tervist, ennetada haigusi, muuta toitumisharjumusi või võtta kaalus alla.

Miks ei võiks lihtsalt süüa?

Dieetidest räägitakse palju ning siin on mängus psühholoogia ja tänapäevase tööstuslikult toodetava toidu rohkus. Dieete on nii palju, et neid võiks jaotada tervist toetavateks dieetideks ehk tervislikuks toitumiseks, haiguspuhusteks dieetideks ja kahtlase tervisekasuga dieetideks.

Ühiskondlikult on surve „tervislikkuse” poole – selgitamata ja teadmata täpselt, mis see on. See mõjutab inimesi psüühiliselt. Mõned levinumad uskumused on näiteks, et kaalus juurde võtta on lubamatu, alati peab kaalus alla võtma. Iluideaal on olla kõhn ja treenitud, siis saadab inimest edu. Samuti mängib suurt rolli hirm haiguste ees. Haigustest räägitakse kõikides meediakanalites, vähe räägitakse aga päriselt tervise hoidmisest ehk haiguste ennetamisest.

Dieetide soovitajad propageerivad igasuguseid dieete, äärmuslikumad neist võivad olla tervisele suisa kahjulikud. Inimesed tunnevad survet äärmuslikult muuta oma kehamõõtmeid ja seda tehakse vahendeid valimata Kehakaaluga tuleb tegeleda, kui see on vajalik tervise parandamiseks. Kui inimesel on loomult suurem kehakaal ning tema kaal on tegelikult normaalne, ei oleks kindlasti vaja dieeti pidada.

Hoolitsemine, mitte kontroll