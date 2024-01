Viidumäe – paik, kus saab kuulata vaikust

Teaduslikuma külje pealt räägib Anni Filippov, et kotkas kasutab ära õhuvoolud ja ju satubki siia ajal, mis kotkale on kõige sobivam. Meie murele, kust ta siis paksu lume seest toitu leiab, vastab Anni, et erinevalt Eesti kolmest väiksemast kotkaliigist on merikotkas paigalind ning võimeline toidupoolist hankima ka talvel, eriti kui on jahihooaeg.

Astume seejärel sisse endisse Viidumäe looduskaitsekeskusse, lükates ukse lahti Lümanda poolt. Aru saame sellest siis, kui keerame end ringi ja vaatame Saaremaa reljeefset kaarti seina peal, kus ukse juures ongi paigana ära märgitud Lümanda. Vaatame, kuhu samme seadma hakkame. Näpp peatub Alliksoo õpperajal. Anni tutvustab, et kõige vahvam sellel teekonnal on see, et tee läheb kuulsast Viidumäe astangust alla platvormile. „Mulle meeldib selle raja puhul, et ta on nii mosaiikne. Lähed 20 meetrit edasi – on uus pilt, teistsugune mets, lähed veel 20 – juba teine mets ja allikasoo.” Astangupealne mets on ka seetõttu põnev, et seal on alusmetsa noored ja vanad tammed kõrvuti vanade kuuskede ja mändidega.