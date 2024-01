Tromboonimängija Ants Nuut: pillimees peab mängima hinge ja rõõmuga!

Kas vastab tõele, et olete operatsioonilaual ka laulnud?

Räägitakse, et arstid jagunevad kolmeks. On head arstid ja väga head arstid ja kõige paremad arstid, kes soovitavad vereringe elustamiseks päevas ka pitsikese konjakit. Aga nende viimaste juurde on väga raske numbrit saada. Nüüdseks tean, et iseenda eest peab ikka hoolt kandma. Mina pean õnneks tarvitama ainult vererõhuravimeid ja saan aru, et sellest pole pääsu. Tahaksingi kõikidele meestele südamele panna, et usaldage arste.

Kuidas teie praeguse külma ja pimeda aja üle elate?

Mis külma ja pimeda? Eestimaa talv on imeilus. Külma ja pimedat mäletan ainult sügavalt nõukogude ajast, kui Apelsiniga mööda Nõukogude Venemaad tuuritasime ja tundide kaupa väikestes pimedates kütmata lennujaamades oma zaderžkasid (tõlkes sundpaus) ootasime. Peale seda kogemust pole mulle ükski talv enam kole. Vastupidi, ilus ja valge on see praegune aeg. Minu jaoks ei eksisteeri Eestimaal halba ilma. Eks igasuguseid aegu on olnud, aga reisida küll enam ei viitsiks ... Apelsini aegadel oli kuu aja jooksul 70 kontserti – seda on liiga palju. Ja siis veel pealt vaadata, kuidas lennukist su pille pillutakse ... Õnneks mu praegune koormus on just paras mõõt.