Hingelinnu tiivul säästma ja kergemaid toite nautima

Tuleb välja nii, et humoorikas muusik on isegi operatsioonilaual laulnud. “See oli aastal 2016, kui mul oli suurenenud insuldirisk ja üht unearterit oli vaja puhastada. Opereeris mind dr Veronika Palmiste. Lamasin seal tema ees lõikuslaual, käed kinni seotud. Siis laulsin-joodeldasin talle: “Ei meil pole kerge kellelgi! Jolailii, jolailaa!” Arstidega on mul üldse elus vedanud, olen juba 73 ja tänu neile vägagi kõbus,” nendib Ants Nuut.

Tulundusühistu Tuleva juhatuse liige ja EBSi õppejõud Tõnu Pekk räägib ajakirjale 60+, kuidas on mõistlik oma raha säästa ja paigutada, et pensionipõlv oleks rahalises mõttes rõõmsam. Tõnu Pekk selgitab, miks on kasulik ka vanas eas raha pensionifondides hoida ja kasvatada. Muuhulgas vastab ta 60+ jaanuarikuu värskes numbris ka küsimustele, kuidas erineb vanuses 50+ investeerimine nooremas eas investeerimisest, kas terviseriski peaks ka vananedes rohkem arvestama ja millest on tingitud suured erinevused pensionifondide vahel?

Dieet on see, kuidas inimene sööb. Seda sõna defineerivad inimesed üldiselt erinevalt. Tihti tõlgendatakse seda kui enese näljutamist. Eesti keeles on definitsiooni, et dieet on teatud piirangutega, ettekirjutatud toitumiskord või -viis, mille eesmärk on parandada tervist, ennetada haigusi, muuta toitumisharjumusi või võtta kaalust alla. Selle aasta esimeses ajakirjanumbris kirjutab terviseterapeut ja koolitaja Triin Terasmaa, mis ei võiks lihtsalt süüa. Ta toob välja suure osa erinevaid eridieete. Mõned neist on teatud tervisemurede puhul vajalikud. Ta toonitab, et dieetide soovitajad propageerivad igasuguseid dieete, äärmuslikumad neist võivad olla tervisele suisa kahjulikud.