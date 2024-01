Põlvkondade vaheline õpe on lähenemisviis haridusele ja õppimisele, mis keskendub eri põlvkondade vahelisele koostööle ja teadmiste edasi andmisele. Oluline on meeles pidada et igal põlvkonnal on oma ainulaadsed teadmised, kogemused ja oskused ning neid tuleks jagada, et ühiskond võiks sellest omakorda areneda ja õppida. Selle meetodi põhielemendiks on aktiivne suhtlus eri põlvkondade vahel, sh õppimine ja õpetamine läbi vestluste, koostööprojektide ja mentorluse. Seda rakendades kasvab eri põlvkondade vaheline vastastikune mõistmine ja lugupidamine ning arusaamine, et igal põlvkonnal on midagi väärtuslikku kaasa tuua.