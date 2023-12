Lihula Südamekodu sai juurde poolsada hooldekodukohta

Uude majja kolimise järgselt hakatakse remontima vanemaid ruume, ühtlasi on plaanis köögi laiendus ja kaasajastamine. Aprillis 2024 lisandub renoveeritavate ruumidega veel 18 uut kohta, mille järel hakkab olema Lihula Südamekodus kokku elukoht 92 eakale. Renoveeritavasse osasse luuakse 12 kohta ka praegu Pärna tänaval elavale sügava liitpuudega noorele.

Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaumi sõnul on Südamekodude meeskond kogu hingega pingutanud uue majaosa valmimise nimel.

„Oleme värske maja avamist väga pikalt oodanud ning soovin südamest tunnustada kõiki, tänu kellele saame pakkuda uuenenud elu- ja töökeskkonda meie inimestele. Uus maja annab nüüdsest võimaluse asuda Lihula Südamekodusse elama ka privaatsetesse ja ruumikamatesse ühekohalistesse tubadesse, mis on eakate puhul järjest eelistatum variant ühistegevuste kõrval ka omaette aja veetmiseks ja puhkamiseks. Värske maja neli nimelist koridori – Tikri, Muraka, Mustika ja Maasika – moodustavad aga justkui tänavad, mida mööda siseruumides ringi jalutada, kirjeldab Birnbaum uue maja võimalusi.

Uus majaosa ehitati eakatekodu sisehoovi ning see ühendab ühtseks tervikuks mitu kompleksis varasemalt eraldiseisnud hoonet nii, et säilib otseühendus ka perearstikeskusega. Lihula Südamekodu teenuste valik on mitmekülgne – lisaks üldhoolekandeteenustele osutatakse ka erihoolekandeteenuseid puuetega inimestele, päevakeskuse teenust eakatele ning toetatud elamise ja töötamise teenuseid.