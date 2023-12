Meenutusi elust vanal Eestimaal. Pastoritest ja pastoriprouadest

Kuidas pastoripered end majandasid

Huvitav on seegi, kuidas pastoripered majanduslikult hakkama saama pidid. Maakoguduste õpetajad olid enamasti ka keskmise suurusega maamõisate omanikud ning neile võis alluda koguni mõni tosin talupoega, kirjutab ka Cord Aschenbrenner oma suurepärases, Hoerschelmannide pastoritedünastiast rääkivas raamatus „Pastoraat“ Sama nendib ka pastoriproua Thomson: „Hageri oli suur kogudus ja põllumajanduslikult kasutatav maa oli suuruselt võrreldav mõne väiksema rüütlimõisaga.“ (Revali ja Peterburi vahel, lk 342). Samas oli aga suur puudus sularahast. Stella Thomson meenutab: „Kirikuõpetajal ei olnud maal just palju sularaha. Kirikuametit kui institutsiooni, kes oleks vastavalt vanusele ja teenistusaastatele palka maksnud, ei olnud. Kirikuõpetaja ja tema perekonna ülalpidamise eest pidi hoolitsema kogudus. Oli vaeseid ja rikkaid, suuri ja väikeseid kogudusi. Vastavalt varalisele seisule toetasid nad oma kirikuõpetajat peamiselt toiduainetega, seetõttu oli puudus sularahast. Kuid pastoripere koosnes 11 inimesest, kellest 9 olid lapsed. Kõik nad tuli riidesse panna, koolitada ja kõigile amet õpetada. Ilma rahata polnud see võimalik! Nii võttiski mu ämm lisaks oma üheksale lapsele kostile võõraid lapsi ning seadis pastoraadis sisse väikese kodukooli. Need olid tihtipeale rasked, käitumishäiretega lapsed, keda seal majutati, kuid maja terves õhkkonnas arenesid nad enamasti hästi. See oli ilmselt paljude lastevanemate poolt meile pärandatud Hageri Thomsonite nimi, mis ajendas vanemaid, kelle lapsed olid sunnitud erinevatel põhjustel kooli vahetama, meid paluma, et võtaksime kostile nende pojad, kes pidid nüüd Pärnusse kooli tulema. Kuna meilgi tuli ära elada väga väikesest palgast, otsustasime seda teha. Võtsime põhimõtteliselt vaid poisse. 12 aasta jooksul, aastail 1927–1939, käis meie majast läbi 17 poissi.“