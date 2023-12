Kristiine Väärikate Meeste Klubi ootab oma ridadesse uusi liikmeid

Väärikad mehed olid ühisel seisukohal, et lõpuks võiks linn valmis ehitada jalakäijatele ja kergliiklejatele mõeldud tunnelid Endla tänava viadukti ja Paldiski maantee viadukti juurde. Samuti rõhutati Tondi mitmetasandilise ristmiku ehituse olulisust. Jaanus Riibe kinnitas, et tuleval aastal plaanib linn panustada varasemast enam tunnelite, sildade ja viaduktide ehitusse ning mõlema osutatud tunneli rajamine on hetkel plaanis.