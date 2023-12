Köögist tulvavad lõhnad on osa jõuluimest

Küpsetiste lõhnad on jõuluajal asendamatud. Need loovad jõulumeeleolu juba nädalaid varem, kui võtame ahjust välja lõhnavad piparkoogid. Küpsetiste ja jõulumaiustega on vahva rõõmustada nii peret kui sõpru. Alati ei pea kink olema just söödav. Ise tehtud soola­tainast jõulukaunistused on pilkupüüdvad ja sobivad kenasti kingiks.