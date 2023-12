Rõõmusõnum meestele: uue mudeli kohaselt kestab noorus 70. eluaastani

Selle kohaselt on 25−48aastane mees noor, 49−72 eluaastat on täismeheiga, 73−96aastane mees on elukogenud mees ning alles pärast 96. eluaastat algab vanuripõlv. Need on traditsioonilisest Hiina meditsiinist üle võetud tarkused. Väga oluline muutus, sest tervise koha pealt märgib suurt rolli ka see, millisena end tajume. Kui mees lepib mudeliga, et 50aastane mees on vana, siis on see tema tervisele katastroof.