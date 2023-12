Kuidas portreteerida lindu? Või lille?

Miks just loomad-linnud?

Kädi Rist: „Loomade ja lindudega on mul jah mingi side, tundub nii ilus ja põnev maailm. Olen keskendunud teadlikult just helgusele ja lihtsusele. ­Kuigi vahel on tekkinud ka kahtlus, et see kõik on pisut naiivne ja igav. Õnneks olen ­saanud siis kohe ka ühe või teise tagasi­side näol kinnitust, et just seesama lihtsus ja headus puudutab inimesi. Nüüdiskunstile omast, tihti­peale brutaalset pilti minult ­oodata ei maksa. Seda on niigi liiga palju me ümber. Kord ­öeldi mulle üht mu näitusepakkumist tagasi lükates, et minu töödes puudub sotsiaalne sõnum. ­Mulle endale tundub aga vastupidi – see sõnum on seal vägagi olemas: see on kurjuse puudumine, kurjusest puhas maailm. ­Arvan, et seda on inimestele väga vaja. Sõnum ei pea alati negatiivne olema.”