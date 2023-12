Igal jõuluvanal on nimi ja oma kodu

Torni ehitamine on üks kõige raskematest asjadest,” ütleb Enn Rand. „See on tänapäeva ehitustingimuste ja lubadega paras peavalu. Torni läheb ju ainult üks tee ja tule­tõrjenõuded on ranged, peab ette nägema, mis kõik juhtuda võib.” Teine tee on ainult torniaknast alla hüpata. Enn lisab: „Rohkem ma torne ehitada ei tahaks.” Torn peab aga ühel jõuluvana talul olema, sest sealt on hea juba kaugelt näha, kas lapsed tulevad, ja end nende vastuvõtuks valmis seada.

Kõige ilusam on jõuluvana meelest see, kui laste silmad särama löövad. „Aga ka vanaisa ja vanaema rõõmsad silmad teevad rõõmu,” ütleb jõulutaat Ärni, et sel hetkel poebki jõulutunne hinge. Vahva väikese tegelase võtab ta põlve peale istuma, kui too seda ise tahab.

Mõnikord minnakse kogu perega õue või metsa, et otsida kuuse alt kingikotti ja kui leitakse, siis loetakse luuletusi. „Väga vahva on, kui luuletus segi läheb või ununeb, siis pole põngerjatel fantaasiast puudust, et end olukorrast päästa,” muheleb jõuluvana Ärni. Kui kotis on paar kinki, on ka õhinat ja jõulurõõmu palju. Seda on hulga rohkem kui mõnes teises kodus, kus üheleainsale lapsele on kokku pandud terve suur kingikott.