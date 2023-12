Merle Palmiste: „Vana oled siis, kui iseenda üle enam nalja ei viska.”

Suur hobi − reisimine

Sel sügisel veetis ta kaks nädalat Ameerika Ühendriikides ja Kanadas, lisaks kaks nädalat Tais ja Kambodžas. Brasiilias samuti. Osaliselt seetõttu, et ainult võõrastes maades saab ta reisida täiesti inkognito − mitte keegi ei tunne teda ära, ei hakka sosistama ega näita näpuga. Merle Palmiste ise ütleb, et ennekõike saab ta reisil olla tema ise ja olla avatud kõigele uuele. „Reisimine on huvitav, kõik need uued elamused, maitsed, lõhnad. Reisimine avardab silmaringi. See on investeering iseendasse. Mulle väga meeldib reisi oodata, reisida ja reisilt koju tulla. Tore on ka Eestis olla, sest siin on lähedased.”