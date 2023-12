REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Eesti jõuluvanade kodus Tõstamaal valmivad roositud kindad

Keldrikorrusel on kinonäitus, üks põhjus, miks siia kindlasti tulla tasub, ütleb Laura. Nõukogude aega tutvustavas väljapanekus meenuvad oktoobrilapsed ja Nõukogude Liidu pioneeri pühalik tõotus.

Tõstamaa uhkus on roositud kindad

Tõstamaa käsitööpoes tutvustab Mariann Kolju käsitöökeskuse naiste loomingut. Nende logo on Tõstamaa roositud märk. Uhkete roositud kinnaste kudumiseks läheb aega 70 tundi, kindapaar maksab 100 eurot. Mariann Kolju sõnul on see isegi vähe sellise töö eest. Tillukeses poes on nii palju uudistada, et üks Soome külastaja jäi lausa pooleteiseks tunniks, naerab Mariann. Õpetaja Anu paneb Marianne sõnul kõik õmblema ja triikima rahvarõivakoolis, kuhu tullakse üle Eesti. „Meil pidi nii tore olema, et kõik tahavad siia tulla.”

Uhkete roositud kinnaste kudumiseks läheb aega 70 tundi. Foto: 3 × Thea Karin

Ilusas vallamajas ootab meid Anu Peterson, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja, kes on valda juhtinud vallareformist peale, kui Tõstmaa Pärnuga ühendati. „Olen looduses uitaja,” ütleb Anu, sest loodus pakub siin väga palju. „Siin on metsa ja mereranda, rabad, sood, järved, väga erinevaid maastikke.” Tema fotodelt leiab metssigu ja mingi, hülge Munalaiu sadamas ja põdralehma vasikaga. „Tõstamaa on hea koht elamiseks, turvaline keskkond, väike armas lasteaed, ilus mõisakool, perearst. Samas kui on soov minna teatrisse või kontserdile, võtab see vaid 30 minutit.”