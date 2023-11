REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Sinimustkollane nurgake Eestis Noarootsi poolsaarel

Noarootsi Püha Katariina kiriku külastusel tuleb pilk ülespoole suunata. Kuigi keskajal olid enamikul kirikutel laudkatused, siis Noarootsi oma on ainulaadne oma rootsipunase värviga. Männi- ja kuusepuust tehtud tõrvatud ja värvitud katus on vastupidav ja võib püsida aastasadu. Kõrvaluksest sisse astudes leiab nišis kivisse raiutud Rootsi kuninga allkirja, mis tähistab tema külaskäiku 1992. aastal.

„Siin on natuke saarel olemise tunnet, aga on ka poolsaare tunne,” sõnab Noarootsi elanik Piret Pärnapuu. „Et siia tulla, tuleb suvel teha suur ring, sest maakonnakeskusesse Haapsallu on 37 kilomeetrit ja vallakeskusesse Taeblasse 30 kilomeetrit. Talvel jääteed mööda üle Haapsalu lahe on Pürksist ­Haapsalusse aga ainult seitse kilomeetrit.”

Pireti üks lemmikpaik on kodulähedane looduskaitse all olev Pürksi park, mille tagumises osas on vanad kuused. Need meeldivad ka oravatele. Unikaalsest pärnaderingist on alles vanad puud ja vana harilik pöök, mis Carl Russwurmi raamatu järgi on kasvama pandud Saksa seemnest.