Euribor ei näita taandumise märke, toiduhinnad poes rühivad aina uutesse kõrgustesse ning üleüldine elukalliduse tõus ei näi samuti kuhugi kaduvat. See on loonud ideaalse pinnase selleks, et jõuludele vastu minna kingitustega, kuhu on sisse pandud head mõtted, pühendumus, ning mis kõige tähtsam – tegija aeg.