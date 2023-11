Kuusiku – ürgmets, laukad, mõisamaagia ja hobusõiduvõlu

Praegu on Kuusiku tallis 22 hobust. „Tavaliselt on neid vähem, sel aastal tuli neid juurde,” räägib Stella Kuusemets. Kuusiku tallile kuuluvad eesti ja tori tõugu ratsud, on ka sporthobuseid, osa neist araabia verega, need on kestusratsutamiseks. Viimastel aastatel on Stella Kuusemets kestusratsutamisele enam tähelepanu pööranud, sest Raplamaal ei tegele teised tallid sellega nii aktiivselt. Stella tunneb hobuseid hästi, ratsutab ise aastast 2006, alustas Raikküla tallides. Elu tõi ta Kuusikule, kus ta tegeleb takistussõidu ja kestusratsutamisega. „Medaleid ei ole ette näidata,” naerab ta, „aga harrastusratsutajate võistlustel olen nime kirja saanud.” Siiani on ta alati neljandaks jäänud, aga ka see on ju tore koht, leiab ta ning arvab, et poodiumile jõudmine on ainult aja küsimus. „Tulevikuhobused kasvavad, tänavu oli kolm varssa, nii et kõik on ees,” ütleb Stella.