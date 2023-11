Mati Narusk. Stsenarist, režissöör, operaator, reporter ühes isikus. ­Kümnendaks sünnipäevaks kingiti talle fotoaparaat Ljubitel, 14aastaselt juba Smena. „Mulle ­tundus, et kino­operaator on maailma tähtsaim ­inimene.”

Legendaarse telesaate „Viljaveski” saatejuhi Mati Naruski sulest on ­ilmunud kolm raamatut. Neist viimase, „Kirgede karusselli” mõni erootilise alatooniga lühijutt on sündinud ­kunagistel telekomandeeringutel ­kogetu põhjal. Suurem osa neist on aga saanud tõuke kahenädalaste ­bussireiside ajal pihitud lugudest.