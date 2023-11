Talvekartul, jõulukingitused ja ärevus

Suurem osa neist on aga saanud tõuke kahenädalaste bussireiside ajal pihitud lugudest. “Kuna ma olen 50–60 riiki elu jooksul läbi käinud, siis paljud reisikaaslased on rääkinud mulle, eriti kahenädalasel bussisõidul, asju, mida kellelegi teisele kunagi pihtinud pole. Kui sul öösel bussis und ei tule, mida sa ikka teed. Puistad südant! Mõni lugu on sündinud ka kunagistel telekomandeeringutel kogetu põhjal. Kõik ideed on elust enesest, tegelaste nimed muudetud. Esimene lugeja oli abikaasa,“ jutustab Mati Narusk ajakirja 60+ novembrinumbris.