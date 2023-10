Seltsilised pakkusid kahe aasta jooksul rõõmul 1800 eakale

Seltsiline Marika kutsus oma sõbra, Tallinnas elava proua Leida endale Tabasallu külla: “Tal oli meel kurb, et ei saanud Lõuna- Eestisse sugulaste juurde sõita ja turgutasin teda. Sõitsime Tabasalus ringi, näitasin, mis meil näitamist on. Ta oli nii rõõmus, et sai tulla. Vaatas ehitud kuuske, jõime kohvi, sõime saiakesi, vestlesime ja hakkasime koos jäähokivõistlust vaatama. Seal mängis minu poeg ja ta väga soovis vaadata, sest pole kunagi jäähokit näinud. Elasime mängule täiega kaasa. Ta oli väga õnnelik. Kuusest jäid mul oksad üle, kinkisin need Leidale, et ta saaks ka jõulumeeleolu koju tuua.”

Programmi juht Krista Pegolainen-Saar kirjeldas, et kahe aasta jooksul on käivitunud tugev üle-Eestiline vabatahtlike seltsiliste võrgustik, loodud koostöösuhted üle 60 omavalitsusega ning tegevus ise on muutunud ühiskonnas nähtavaks ja hinnatuks. “Iga uus algatus vajab aga kasvuaega ning tunnustan riiki, et selliseid võimalusi vabatahtlikkuse arendamiseks on üldse loodud. Siiski pean märkima ära, et tihti jääb algatajatel puudu pikema perioodi mõju vaatest ja selle toetamise panustamise vajalikkuse järjepidevusest,” sõnas ta.