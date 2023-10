REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Spaad ja silmud, puitpitsiga majad ja Eesti üks pikimaid liivarandu – see on Narva-Jõesuu

Meriküla kohta kirjutati tollases reisijuhis, et see on nagu must leib, millest ei tüdine. Kui Balti raudteed veel ei olnud, sõitsid peterburilased oma armastatud suvituskohta Narva-Jõesuusse tavaliselt tõldadega. Praegu jääbki Meriküla Narva-Jõesuu piiridesse.

Sealne vaatamisväärsus on kuulus Šiškini mänd. Et vene maalikunstnik Ivan Šiškin just selle puu all maalis, on kirjas vaadetes, mis on praegustega sarnased. Maalid on Peterburis Vene muuseumi põhiekspositsioonis. „Kas just see puu ise Šiškini maalidel on, on küsitav,” naerab Tiiu Toom, sest ainu­üksi Räpina tee ääres on selliseid mände ridamisi.