Kuhu sobib Ants ja Reet, kuhu Tiina ja Maret?

Eri viisil töödeldud kartulite süsi­vesikusisaldus on erinev. Kartuli tärklisesisaldus on samuti sorditi erinev, näiteks rohkem tärklist sisaldab ‘Maret’ (15,9%), vähem aga ‘Satina’ (10,5%). Kuna süsivesikute rafineerimine suurendab nende imendumiskiirust, soovitan eelis­tada kartulipüreele keedetud kartulit. Seda selgitab asjaolu, et töötlemata tärklisel on korrapärane struktuur ja seda on organismil raskem omastada: seedeensüümidele on niisuguse tärklise lõhustamine keerulisem. Pikaaegne kuumtöötlemine lõhub tärklisemolekule, põhjustades neis omastamist hõlbustavaid muutusi.