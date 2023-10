Patsiendilugu: miks ükski arst ei usu, et mul nii valus on?

Perearst ütles naisele, et kuna juba EMOs käidud, pole temal enam midagi teha. Näitas pilti selgroost, ütles, et kui Margitil oleks diski prolaps, siis ta ei suudaks istuda. Naise saatmist neuroloogi juurde perearst vajalikuks ei pidanud, piisavat valuravist ja võimlemisest kodus. Vereanalüüs näitas, et kõik on korras.