Valuvaba elu – on see võimalik?

Inimesed tunnevad valu erinevalt ja ka kirjeldavad seda mitut moodi. „Öeldakse, et valu on isiklik kogemus. Valutunnet mõjutavad paljud tegurid: kui suur on koekahjustus, missugune on üldine tervis, samuti psühholoogilised tegurid. Ärev ja tundlik inimene on valule altim,” ütleb Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja dr Kadri­ Suija.