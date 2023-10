Ääsmäe – jõhvikarikkad rabad, kõige keskmes Käramaja

Kui läheneda Pärnu maantee poolt, paistab silma madal ühekorruseline hoone. Kohale jõudes selgub, et mäenõlva sisse on peidetud veel üks korrus. Kallakus asuv maja andis mõtte, et katusele kogunev vihma­vesi võiks suunduda ülevalt nõlvalt alla kulgevasse kärestikku ja sellest võiks üle minna sild.

Maja põhisaal on mõeldud ligi paarisajale külastajale, osaliselt rõduga lahendatud ja läbi kahe korruse. Aknad on kitsad ja mingil hetkel tekitab päikesevalgus tunde, nagu seisaksid kirikus kõigevägevama palge ees. See on andnud idee akendele vitraažid luua.

ÄKKKi täis inimesed

Ääsmäe Külakogu on seltskond n-ö ÄKKKi täis inimesi, kes teavad selgesti, mida kodukoha ja kogukonna inimeste heaks teha tahavad. Tahtsid oma maja – kultuurikeskust. See võttis küll kümmekond aastat, aga tehtud sai. Sündis uhke ja ajakohane ÄKKK ehk Ääsmäe Käramaja, Kultuuri- ja Kliimakeskus. Tahtsid kohvikupidamist proovida, käisid Pärnu kolledžis koolitusel ja on praegu nõutud toitlustajad. Nende koduleheküljelt saab aimu, kuidas eri tähtpäevadele loominguliselt läheneda.

Kes kohalikus käramajas üritust tahab korraldada, saab ka kööki kasutada. Näiteks Eve Kislov Maardu vallavolikogust, kes käramaja köögis Aafrika toite kokku segas ja rõõmustas, et paljud Ääsmäe pered olid neid maitsma tulnud. Eve Kislov käis hiljuti globaalset ebavõrdsust leevendava Eesti organisatsiooniga Mondo Aafrikas.