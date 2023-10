Valu, kartulisordid ja teeseenejook

Tuli on läbi ajaloo olnud inimese suurim sõber ja vaenlane. Ütleb ju vanasõnagi, et tuli on hää sulane, aga paha peremees.Eestis kujunesid 19. sajandi teisel poolel põhilisteks tuleohutuse tagajateks priitahtlike pritsimeeste ühendused ja seltsid, kuhu kuulumine ja mille rahaline toetamine oli auasi. Tuletõrjujate kooskäimiseks ehitatud uhked kellatorniga hooned – tornis asunud tulekellaga hoiatati tulekahju korral elanikke – iseloomustavad paljude linnade ja asulate keskusi tänaseni. Kunstiteadlane Anne Ruussaar jutustab 60+ oktoobrinumbris tuletõrjeseltside ehk priitahtlike pritsimeeste loo.