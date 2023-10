REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Väike-Maarja mailt saavad alguse paljud jõed ja suurkujude jäljed

Sellest hetkest, kui Struve kanti UNESCO maailmapärandisse (2005), ilmusid kohale esimesed huvilised otse Jaapanist. „Iga suvega tuli üha rohkem külalisi ja nemad koos sügava huvi ja toredate küsimustega andsidki inspiratsiooni, et tuulik restaureerida,” räägib Liivika. 2020. aastast on tuuliku kolmel korrusel näitus, mis räägib meridiaanikaare mõõtmisest, mida Simunas ja Võiveres tehti. Liivika lisab uhkusega, et see on kõige suurem näitus üldse, mis kajastab Struve teadustööd. „Kõige põnevam on näitusel kuulata väljavõtteid Struve enda päevikutest,” tutvustab Liivika. Aga muljet avaldab ka see, kui pühendunult tähendas Simuna kirikuõpetaja kirikuraamatusse üles suurmehe Friedrich Georg Wilhelm ­Struve külaskäigu.