Arvud arvudeks, lühidalt öeldes on sel Hiiumaast väiksemal saarel elanikke kaugelt rohkem kui näiteks Saare- ja Muhumaal kokku. Selles osas pilt selge, on järgmiseks üllatuseks see, et küll Taani Kuningriigi juurde kuuluv, asub saar hoopis lähemal naaberkuningriigile Rootsile. Kuidas siis nii, et taanlased naabrite ranniku alt, pealegi pea teispoolt Rootsi lõunatippu, ühe saare endale võtsid?