REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Järvamaa – Eesti südamaa

Hindreku talu on eriline paik, kus võib näha jäälindu ja katusel on istunud ka ilves. Kuigi jäälind on väga erksavärviline, ei ole teda lihtne leida ja vaadelda. Ta on pisike ja ettevaatlik lind, kes enamasti põgeneb juba kaugelt inimest nähes. Rahvasuu räägib, et kel õnnestub jäälindu näha, seda ootab õnn.

Foto: Virge Võsujalg