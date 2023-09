REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Otepää – Eesti kõrgeim linn

60+ soovitab

KÕHUTÄIS

• GMP Pühajärve restoran kuulub Eesti parimate toidukohtade nimekirja White Guide 2022 ning seda on korduvalt hinnatud üheks paremaks ja stiilsemaks toidukohaks Eestis.

• Otepääl maitsetest puudu ei tule. White Guide’i nimekirja kuulub teinegi söögikoht piirkonnas – Tammuri talurestoran. Tilluke ühemeherestoran kasutab palju oma talu toodangut.

• Vidrike külamajas tegutseb nädalalõppudel itaaliapärane pitsarestoran ja samast kandist leiab Murimäe veinikeldri, kus saab nende toodangut maitsta ja kaasa osta.

• Otepää kesklinnas tegutseb aga kesvamärjukese valmistamiskoht Nuustaku pruulikoda, kust saab samuti kohaliku ­õlletoodangut maitsta ja osta.

• Otepää Golfikeskuse restoran Kurepesa toimetab ukrainlasest peakoka juhtimisel ning Sangaste mõisa ringtalli külastuskeskuses tegutsev Mõisaköök paneb rõhku kohalikule ulukilihale. Kui Lõuna-Eesti ühe tähtsaima kultuuripärli Sangaste lossi, mõisapargi ja ringtalliga on põhjalikult tutvust tehtud, läheb ju kõht tühjaks küll.

• Karupesa restoran on Eesti Toidutee osa, siin eelistatakse hooajalist toorainet.

• Ugandi resto on hubane ja mõnus koht, mida armastavad ka kohalikud.

• Tornikohvik – 2006. aastal valmis mõisahoone vana puittorni asemele klaasseintega torn, kus asuvast kohvikust avaneb imeline vaade Pühajärvele ja Otepää looduspargile.

• Edgari Trahter otse ­lipuväljakul, seal ka Saiapuru Elsa kohvik.

MIDA VAADATA?

• Talvekirik Otepää külas on ehitatud vana kirikumõisa abihoone suurtest maakividest. See väike õdus kirik on valminud tänu soomlaste toetusele. Kirik on pühitsetud 6. detsembril 1992, Soome iseseisvuspäeval. Talvekiriku pühitsetud nimi on „Lesknaise ja vaeslapse kabel”. Lesknaistele on kirik ­pühendatud sellepärast, et nõukogude korra ajal hoidsid just nemad oma väikese palgaga kiriku hinges. Talvekirikus toimuvad ka kontserdid.

• Armuallikas ehk Veriläte asub Pühajärve Poslovitsa ranna käärus. Rahvapärimuse järgi saanud allikas nime vee võlutoimest: jaaniööl hõbepeekrist jooduna pidavat ta vesi looma suure ja püsiva armastuse. ­Samuti vaigistavat siinne vesi valu ja tegevat haiged terveks.

• Tehvandi talispordimuuseumi külastusel tasub tellida käik Tehvandi vaatetorni (alates 10 inimesest), mis asub Tehvandi K90 hüppemäel. Siin saab tõusta 34 meetri kõrgusele ja näha suusahüppajaid treeningul või võistlemas.

• Kogukonnaaias saab varjualuste all tutvuda Otepää vanema ajalooga ning Eesti kõrgeima lipumasti juures räägivad stendid Eesti lipu loo. Otepää turismiinfokeskuses saab näha esimese Eesti lipu originaalsuuruses koopiat ning varustada ennast piirkonna kaartide ja suveniiridega.